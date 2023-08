Criança de 11 anos é espancada por tio por esquecer senha de rede social

Uma criança de 11 anos foi brutalmente agredida pelo tio, no bairro Eldorado, em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar, o motivo da agressão foi o fato de o menino ter esquecido a senha de uma rede social da namorada do tio.

De acordo com a PM, os vizinhos já haviam flagrado o garoto, nos últimos dias, com um hematoma no olho esquerdo. Nessa quarta-feira (9/8), os vizinhos ouviram pedidos de socorro vindos da casa em que o menino mora com o tio e a avó.





Leia também: Cães e gato mortos dentro de sacolas são encontrados em depósito de entulho A PM foi acionada e ao chegar no local, viram que o tio agredia o sobrinho com golpes de cinto nas costas e pernas dele. Os policiais destacaram no boletim de ocorrências que precisaram usar de força física para conter o tio, que resistiu à prisão.

Em conversa com a vítima, ela alegou que vinha sofrendo agressão nos últimos 15 dias. E que a avó tinha proibido ele de ir à escola, por causa do hematoma no olho, com que medo de que perguntassem para a criança o motivo do machucado.

O menino foi encaminhado para o Conselho Tutelar e levado para um hospital para fazer exames e cuidar das lesões que tinha pelo corpo. O tio foi preso em flagrante e levado para a Delegacia.

O caso, agora, será investigado pela Polícia Civil.