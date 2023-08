Padrasto alega vingança, estupra filha de esposa, filma crime e é preso

“Investigações apontam que, no dia dos fatos, o suspeito havia brigado com a mãe da vítima. Para se vingar, ele escalou a casa da família, quebrou uma janela e invadiu o quarto da vítima, onde cometeu crime. Por meio de levantamentos, policiais civis confirmaram a autoria do crime”, informou a Polícia Civil.

O padrasto filmou o estupro e passou a usar as imagens como forma de chantagear a esposa a não denunciar o crime para a Polícia Civil. Apesar das ameaças, ela fez a denúncia, que resultou nesta investigação.

Segundo a PC, o homem está preso preventivamente enquanto aguarda uma decisão da Justiça.