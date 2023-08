Voo cancelado: oito anos depois, empresa é condenada a pagar R$ 20 mil

Um casal de Patrocínio, no Alto Paranaíba, foi indenizado em R$ 20 mil pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) após ter tido o voo cancelado no momento de fazer o check-in.

No entanto, para conseguir essa vitória na Justiça, ocorrida nessa quarta-feira (9/8), o casal precisou esperar oito anos, tempo que demorou para que o processo fosse julgado.

Para não perder a viagem, o casal comprou outra passagem e conseguiu viajar. Quando retornaram ao Brasil, ingressaram com a ação na Justiça.

“Além da empresa aérea e do banco, incluiu como responsável pelo pagamento de R$ 20 mil a administradora de cartão de crédito. De acordo com o relator do processo, desembargador Sérgio André da Fonseca Xavier, ocorreu uma falha no serviço prestado pelas três empresas, o que gerou grande transtorno ao casal”, informou o TJMG.

Os desembargadores Habib Felippe Jabour e Marcelo de Oliveira Milagres acompanharam o voto do relator do processo.