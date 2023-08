Arquidiocese de Belo Horizonte terá mais dois santuários

432

Os dois templos, um em BH, outro em Lagoa Santa, recebem milhares de peregrinos (foto: JÚLIA PINHEIRO/PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA SAÚDE/DIVULGAÇÃO) Fé e alegria em dose dupla para os mineiros, especialmente moradores da capital e de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dois templos católicos serão elevados a santuário, por indicação do arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo, e aprovação do Conselho Episcopal da Arquidiocese de BH. São eles a Igreja Matriz Nossa Senhora da Saúde, em Lagoa Santa, com festa na terça-feira (15/8), e Nossa Senhora de Fátima, na Praça da Assembleia, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul. Nesse caso, a comemoração será em outubro, durante os festejos da padroeira.









Dom Walmor disse ainda que, com a criação dos santuários, as comunidades de fé reunidas ao redor das igrejas Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora da Saúde “recebem um dom e também reafirmam, de modo ainda mais forte, o compromisso de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo”. O anúncio da criação dos santuários foi recebido com alegria pelos padres Fernando Lopes Gomes, titular da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, e Ednei Almeida Costa, da Paróquia Nossa Senhora da Saúde.

A Paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Lagoa Santa, celebra, neste ano, 200 anos de criação. (foto: JÚLIA PINHEIRO/PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA SAÚDE/DIVULGAÇÃO)





JUBILEU

Lagoa Santa, na Grande BH, terá a tradicional comemoração na terça-feira (15), data consagrada à padroeira do município, e instalação do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Saúde, com a procissão (15h) e missa presidida por dom Walmor Oliveira de Azevedo.





“Estamos felizes com a elevação da matriz a santuário, o que acontece na comemoração dos 200 anos de criação da paróquia”, celebra o padre Ednei Almeida Costa. Já titular da paróquia, ele passa a acumular as funções de reitor do novo santuário e de reitor do Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis da Pampulha, em Belo Horizonte.





“Lagoa Santa tem maioria católica e longa tradição de fé na padroeira e no poder curativo das águas. Recebemos milhares de peregrinos”, diz o reitor, que está à frente da programação festiva. Para o dia 15, estão previstas missas de hora em hora, a partir de zero hora, cavalgada, e expectativa de de 10 mil romeiros. O tema deste ano é “O milagre vivo e a fé que cura”.





Documento enviado a dom Walmor pelo padre Ednei informa que o templo reúne as características que fazem dele um santuário: tem história e tradição de peregrinações, é um polo de devoção popular, oferece as diversas atividades pastorais e apresenta infraestrutura para receber os romeiros.





O Santuário Nossa Senhora da Saúde será o terceiro do Vetor Norte de BH, que já abriga os de Santa Luzia e Confins. No território da Arquidiocese de BH, que reúne 28 municípios, há 13 santuários, sendo sete na capital – Santíssima Eucaristia (Boa Viagem), São Paulo da Cruz, Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, da Saúde e da Paz (Padre Eustáquio), São Judas Tadeu, São José e São Francisco (Igrejinha da Pampulha) – e em Caeté, Brumadinho, Confins, Contagem, Santa Luzia e Sabará.





LAGOA SANTA

A Paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Lagoa Santa, celebra, neste ano, 200 anos de criação. A história começa no século 18, quando o bandeirante Felipe Rodrigues chegou à região com muitas feridas nas pernas. Ele atribuiu a cura de suas chagas à intercessão de Nossa Senhora da Saúde. Seu relato sensibilizou o frei Antônio Miranda, que apoiou a construção de uma capela dedicada a Nossa Senhora da Saúde.





A devoção chegou ao conhecimento do Imperador dom Pedro II que, ao visitar Lagoa Santa, em 1821, fez questão de visitar a igreja. O número de fiéis cresceu com o passar dos anos e, na década de 1950, a primeira igreja foi demolida para a construção de um novo templo, a partir de um projeto arquitetônico moderno, para poder acolher o crescente número de devotos. O Jubileu de Nossa Senhora da Saúde, celebrado de 1º a 15 de agosto, no contexto da Festa da Padroeira, é a principal festa de Lagoa Santa, reunindo milhares de pessoas. Durante o jubileu deste ano, a paróquia será elevada a Santuário.





BELO HORIZONTE

Em 1949, BH recebeu uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal. Naquela época, os fiéis se uniram e construíram, na região da Praça da Assembleia, um pequeno templo dedicado à imagem – a Paróquia Nossa Senhora de Fátima foi oficialmente criada em 1952, e, 40 anos depois, inaugurado o atual templo, maior, para acolher os muitos fiéis.





Conforme a Arquidiocese de BH, a Paróquia Nossa Senhora de Fátima tem intensa programação de celebrações e muitos trabalhos sociais dedicados aos mais pobres. Com a sua elevação a Santuário Arquidiocesano, estão previstas intervenções arquitetônicas para qualificar ainda mais a infraestrutura da igreja inaugurada em 1992.





Ainda segundo a arquidiocese, os templos católicos se dividem em categorias distintas conforme suas características e peculiaridades. Uma igreja pode ser elevada a santuário quando se torna referência entre grande número de fiéis, acolhendo grandes peregrinações de devotos. Os santuários também se distinguem por manterem sólido trabalho de evangelização a partir da arte, da cultura e do amparo aos pobres. Já as catedrais são a sede, ou Igreja-Mãe, de uma diocese ou arquidiocese. As basílicas são templos reconhecidos pelo Vaticano por sua importância para a evangelização em um determinado contexto territorial.

PROGRAMAÇÃO





Festa em Lagoa Santa, na Grande BH





Dia 15 agosto, terça-feira





15h – Procissão com a imagem da padroeira





19h – Missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo





Haverá missas de hora em hora, a partir da meia-noite.