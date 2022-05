Arquidiocese de Belo Horizonte começa campanha do agasalho de 2022

Organizadores têm expectativa de campanha com mais doações que 2020 e 2021, dificultada pela pandemia (foto: Arquidiocese de Belo Horizonte) Quem tem roupas de frio e cobertores em casa e queira doar, pode destiná-los à Campanha do Agasalho da Arquidiocese de Belo Horizonte, que começa nesta semana e vai até o final de julho. As doações serão destinadas, principalmente, à população que vive em situação de rua, mas também às pessoas das vilas e favelas.









"Pedimos a toda a população, pessoas físicas e instituições, que possam colaborar mais uma vez com a nossa campanha, para que possamos ajudar as pessoas em situação de rua. Neste momento em que inicia o inverno e frio intenso, a demanda de atendimento da arquidiocese aumenta consideravelmente”, diz a assistente social do projeto, Eliene Gonçalves.





A campanha é realizada todos os anos, entre o outono e o inverno, e faz parte da Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Na edição de 2020 e 2021, houve dificuldade para ampliar as arrecadações devido à pandemia, em que muitas pessoas estavam afastadas pela COVID-19 ou isoladas em casa.





Os organizadores do projeto ressaltam que é importante que as doações estejam em bom estado de conservação e adequadamente higienizadas. Demais dúvidas e informações podem ser consultadas pelo telefone: (31) 3422-7141.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais