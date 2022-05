COVID: pela 2ª vez na semana, MG registra mais de 2 mil casos em 24 horas

BH já vive duas semanas da liberação das máscaras em ambientes fechados (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Mais 2.113 casos de COVID foram confirmados no estado e 11 pessoas morreram pela doença entre terça-feira (10/5) e hoje, de acordo com as informações do boletim epidemiológico desta quarta-feira, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde.









Durante o mês de maio, já foram 9.364 registros positivos para a doença e 106 óbitos. Em abril, até o dia 11, os números eram mais altos: 18.804 casos e 196 mortes.





Segundo dados do vacinômetro, até agora a cobertura vacinal está em 83% da população acima de 5 anos com a segunda dose de vacina e 58% dos maiores de 18 anos com o reforço. Em relação à 4ª dose, que está com convocação para maiores de 60 anos, 15,7% do público-alvo já recebeu a aplicação.