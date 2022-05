Polícia Federal desativa garimpo de ouro ilegal em Ouro Preto

No local, diversos materiais de garimpo foram apreendidos (foto: Reprodução/Polícia Federal) Um garimpo ilegal de ouro, que atuava clandestinamente no Distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto, na Região Central de Minas, foi desativado pela Polícia Federal (PF) nessa terça-feira (10/5).









A PF continua com as investigações para identificar e encontrar mais criminosos envolvidos na atividade prejudicial ao meio ambiente.





Conforme o Código Penal brasileiro, o crime de garimpo ilegal está previsto no art. 55 da Lei 9605/98. A pena varia de seis meses a um ano de detenção, e multa. Também está previsto no art. 2 da Lei 8.176/91, com pena de detenção de um a cinco anos, com multa.