Batida de ônibus com van fere 20 pessoas em BH

Ônibus atingiu loja após bater em van (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um acidente envolvendo um ônibus do transporte público de Belo Horizonte e uma van deixou mais de 20 pessoas feridas no Barreiro, em Belo Horizonte, no início da manhã desta quarta-feira (11/05).

O coletivo bateu na van e, em seguida, atingiu uma loja. Mais de 20 pessoas ficaram feridas e foram levadas para unidades de saúde da região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 40 pessoas estavam dentro do veículo na hora do acidente. Cerca de 20 vítimas foram atendidas por ambulâncias do SAMU. As outras 20 pessoas não precisaram de atendimento e saíram do local do acidente.

Seis pessoas estavam dentro da van e apenas três precisaram de atendimento. Elas foram imobilizadas pelos bombeiros com ferimentos leves e foram conduzidas ao hospital.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 14 vítimas deram entrada em prontos atendimentos da capital. Seis foram atendidas no Hospital João XXIII, cinco foram encaminhadas à UPA Barreiro e três foram direcionadas para a UPA Oeste.

Não se sabe o estado de saúde das vítimas.

A van pertence à Secretaria Municipal de Saúde de Morada Nova de Minas, na Região Central do estado, e transportava pacientes para consultas médicas na capital.

O acidente aconteceu na Rua Desembargador Ribeiro da Luz com Avenida Visconde Ibituruna.

A BHTrans fechou o cruzamento do acidente. Quem precisa passar pelo local está sendo desviado para a Rua Barão de Coronamdel e para a Rua Alcino Vieira.