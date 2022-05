Apple decide 'aposentar' o Ipod após mais de 20 anos de fabricação

A Apple anunciou o primeiro iPod em 2001, descrito na época como "1.000 músicas no seu bolso (foto: Reprodução redes sociais)

Em um comunicado à imprensa, nesta terça-feira (10/5), intitulado “a música ainda vive” a Apple se despediu do último modelo da linha icônica de reprodutores de música, os iPods. Este é o fim do aparelho que já somava mais de duas décadas no mercado de música.

O único modelo que ainda era vendido pela fabricante é o Ipod touch que tinha a interface parecida com a do iPhone e enquanto os estoques durarem, o aparelho permanecerá disponível para compra.

“Desde sua introdução há mais de 20 anos, o iPod tem cativado usuários em todo o mundo que amam a capacidade de levar suas músicas com eles em viagem. Hoje, a experiência de levar a própria biblioteca musical ao mundo foi integrada em toda a linha de produtos da Apple, do iPhone e Apple Watch ao iPad e Mac, juntamente com o acesso a mais de 90 milhões de músicas e mais de 30.000 listas de reprodução disponíveis via Apple Music.” explica no comunicado Greg Joswiak, vice-presidente de marketing mundial da Apple.

A Apple anunciou o primeiro iPod em 2001, descrito na época como "1.000 músicas no seu bolso". Ele passou a ser um dos produtos mais bem sucedidos da empresa que combinaram uma interface intuitiva com a biblioteca do iTunes, além de uma bateria de longa duração. O aparelho passou por várias atualizações, como o iPod mini (2004), iPod nano (2006) e iPod shuffle (2015).

“A música sempre fez parte de nosso núcleo na Apple, e levou-a a centenas de milhões de usuários na forma como o iPod impactou mais do que apenas a indústria musical — também redefiniu como a música é descoberta, ouvida e compartilhada.” continuou Joswiak no comunicado.

Conheça os modelo icônicos de Ipod

Em mais de 20 anos os modelos da Apple contaram com cinco versões principais. O iPod classic que era o modelo mais conhecido recebeu seis gerações, o aparelho chegou a ter 160 GB de armazenamento na última versão, lançada em 2007. O iPod mini foi lançado como uma versão mais compacta e teve duas gerações, sendo a última apresentada em 2005.

Já o iPod nano foi feito com a ideia de substituir a versão "mini", teve sete gerações e a última versão foi lançada em 2012. O iPod shuffle teve quatro gerações, foi a única a não ter tela e, como o nome indica, tocava músicas no modo aleatório. O último e único a ser vendido atualmente é o iPod touch que foi lançado em 2007 com a primeira com tela sensível ao toque, acabando com a necessidade do botão circular, parecido com o Iphone.