Gripe: cobertura vacinal tem crescimento 'tímido' em BH

Campanha de vacinação contra a gripe termina em 3 de junho (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 30/04/2022)





Na última semana, 18,7% dos integrantes do público-alvo foram protegidos contra a doença A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de, pelo menos, 90%.









Quem pode se vacinar contra a gripe





Em Belo Horizonte, todos os públicos definidos pelo Ministério da Saúde já foram convocados para receberem a dose. Os locais e horários de vacinação podem ser conferidos no portal da prefeitura





Na capital estão sendo vacinados os idosos acima de 60 anos, trabalhadores da área da Saúde, crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, gestantes e puérperas, povos indígenas e professores. Também podem ser imunizadas pessoas com comorbidades e com deficiência permanente, integrantes das forças de segurança, salvamento e armadas e caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário de passageiros urbano e de longo curso.





No caso das categorias profissionais convocadas, no momento da vacinação é preciso apresentar documento que comprove a função exercida. Pessoas com comorbidade e deficiência permanente deverão apresentar um laudo ou exame para atestar a condição. As puérperas devem levar a certidão de nascimento do bebê, cartão da gestante ou documento do hospital onde ocorreu o parto.





Para evitar aglomerações, os idosos podem se vacinar também nas drogarias Araújo e Clara, das 8h às 12h.





Belo Horizonte registrou um aumento “tímido” na cobertura vacinal contra a gripe em uma semana. Balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), na manhã desta quarta-feira (11/05), indica que 26,9% das pessoas que devem ser imunizadas durante a campanha, iniciada em 4 de abril, já tomaram a dose.