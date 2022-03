Chegada do outono deve provocar aumento de casos de gripe

A chegada do outono é um alerta para o aumento das doenças respiratórias (foto: Andrea Piacquadio/Pexels)

A chegada do outono, no próximo dia 20, é um alerta para o aumento das doenças respiratórias . Por isso, é importante manter os cuidados adquiridos durante a pandemia e a vacinação em dia, orienta José Geraldo Leite Ribeiro, epidemiologista e especialista em vacinas do Hermes Pardini.

A adesão à vacinação da gripe tem sido um desafio para as autoridades. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cobertura vacinal para os grupos prioritários, que incluem crianças, gestantes, puérperas, idosos, indígenas e trabalhadores da saúde, caiu de 90% em 2020 para 78% em 2021.



Diante desse cenário e do avanço da cepa Darwin (H3N2), o epidemiologista acredita que 2022 será o ano mais importante para a vacinação da gripe no país. “A cepa Darwin se mostrou muito agressiva e as vacinas que chegam este ano protegem contra ela”, analisa.



Em 2022, os imunizantes contra a gripe, tanto da rede pública (trivalente) quanto da rede privada (tetravalente), conferem imunidade à cepa Darwin (H3N2), que provocou o surto de influenza no país no final de 2021 e início deste ano.

É importante ressaltar que mesmo quem se vacinou em 2021, seja no início, seja no final do ano, deve se imunizar novamente contra a gripe, uma vez que a vacina é atualizada todos os anos.