Por que vacinar contra a gripe é importante; campanha é estendida no país

Campanha será ampliada a partir desta sexta (9/7) em todo o país (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) gripe começou há cerca de três meses com grupos prioritários, mas, apesar da gratuidade, houve baixa adesão em todo o país. A previsão do Ministério da Saúde era encerrar a campanha nesta sexta-feira (9/7), entretanto, um anúncio feito no início desta semana estendeu a campanha nacional, já que nem a metade do público-alvo foi atingido. A vacinação contra acomeçou há cerca de três meses com grupos prioritários, mas, apesar da gratuidade, houve baixa adesão em todo o país. A previsão do Ministério da Saúde era encerrar a campanha nesta sexta-feira (9/7), entretanto, um anúncio feito no início desta semana estendeu a campanha nacional, já que nem a metade do público-alvo foi atingido.

“Nos períodos mais frios, há um aumento na circulação do vírus Influenza e a vacina é capaz de promover uma barreira de proteção. Importante frisar que a gripe e o coronavírus têm sintomas semelhantes. Ou seja, se nos protegemos do vírus gripal, fica mais fácil o diagnóstico de COVID-19. A imunização contra a gripe é vital”, explica a enfermeira Mariana Castro, coordenadora do curso de enfermagem no Centro Universitário Anhanguera.

Mesmo a vacinação contra a gripe ocorrendo ao mesmo tempo que a imunização contra a COVID-19, é essencial que todos sejam vacinados quando chegar a vez na fila. Um intervalo de 14 dias entre as doses é suficiente, diz a enfermeira.

“Há um intervalo mínimo de 14 dias, que deve ser observado entra a aplicação das doses contra a Influenza e coronavírus. Essa é uma recomendação do Ministério da Saúde, por isso tenha anotado e guardado o comprovante de vacinação de ambas para ter certeza da data. Importante reforçar que uma não substitui a outra”, alerta Mariana.

“Estamos atravessando um período crítico e toda e qualquer ajuda para desafogar o sistema de saúde é bem-vinda. Por isso, é importante que as pessoas se imunizem para minimizar a busca por assistência médica em postos e hospitais. Além de se manter saudável e ajudar desafogando o atendimento nesses locais, evita a possíveis exposições ao vírus da COVID-19”, finaliza a enfermeira.

O objetivo da campanha nacional de vacinação contra a gripe é atingir 90% do público-alvo. Com dados atualizados nesta quinta-feira (8/7), o Painel Influenza 2021, do Ministério da Saúde, mostra que apenas 44,2% dos brasileiros receberam o imunizante.

Minas Gerais é um dos estados que mais aplicaram vacinas contra gripe neste ano. Segundo o painel, 55,7% da população já recebeu a dose, mas ainda não é suficiente. Por isso, a ampliação da vacinação acontecerá a partir desta sexta-feira (9/7) não só para os mineiros, mas em todo o país.

Segundo o governo do estado, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) foi comunicada pelo Ministério da Saúde, sobre a ampliação da oferta da vacina para a população geral, a partir de 6 meses de idade devido à baixa adesão do público-alvo.





Além disso, o governo federal prorrogou a campanha enquanto durarem os estoques de vacina nos municípios. A estratégia de vacinação e as unidades de saúde em que ela ocorre são definidas pelas prefeituras.

Vacinação contra a gripe em Belo Horizonte

Nesta quinta, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou a vacinação contra a gripe a partir da próxima segunda-feira (12/7), começando por crianças e adolescentes de 6 a 12 anos, devido ao retorno das aulas presenciais na cidade. O chamamento para outras faixas etárias será de forma gradativa e condicionado ao recebimento de doses.

Além dos centros de saúde da PBH, unidades da Drogaria Araujo e Droga Clara estão aplicando a vacina, para ampliar o acesso e evitar aglomerações.

Nas drogarias, são distribuídas senhas, sendo uma por usuário. O horário é das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 8h às 12h. Os endereços estão disponíveis clicando AQUI

Já os centros de saúde e os horários de funcionamento podem ser verificados clicando AQUI

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.