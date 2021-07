BH vacina público de 45 anos nesta sexta (9/7); veja locais

As pessoas convocadas devem se vacinar exclusivamente nos locais listados para cada grupo (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

de Belo Horizonte (PBH) vai vacinar contra a COVID-19 pessoas de 45 anos, completos até dia 31 de julho , exclusivamente residentes de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (9/7).De acordo com a administração municipal, o horário de funcionamento dos postos extras e fixos será das 7h30 às 16h30 e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.Os locais de imunização da próxima semana são informados no portal da prefeitura neste link "Os locais são dinâmicos e passam por alterações diariamente por questões de logística para evitar aglomeração do público", informou a PBH.As pessoas convocadas devem se vacinar exclusivamente nos locais listados para cada grupo. Caso o usuário compareça em unidades diferentes daquelas definidas, não será realizada a vacinação.



No momento da vacinação, as pessoas precisam seguir as seguintes orientações:

Ser cidadão residente de Belo Horizonte;

Apresentar documento de identificação com foto;

Não ter recebido vacina contra a COVID-19;

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

A partir de(10/7), poderão se vacinar as pessoas de, completos até 31 de julho, exclusivamente residentes da capital.