BH: pessoas de 45 a 46 anos serão vacinadas a partir desta quinta-feira

Pessoas de 45 e 46 anos começam ser vacinadas em BH a partir desta quita-feira (8/7) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) vacinação contra a COVID-19 do público geral. A prefeitura da capital anunciou nesta terça-feira (6/7) que vai ampliar a campanha para as pessoas entre 45 e 46 anos, completos até 31 de julho, com residência na capital, a partir desta quinta-feira (8/7). Belo Horizonte segue avançando nacontra a COVID-19 do público geral. A prefeitura da capital anunciou nesta terça-feira (6/7) que vai ampliar a campanha para as pessoas entre, completos até 31 de julho, com residência na capital, a partir desta quinta-feira (8/7).





8 de julho, quinta-feira: pessoas de 46 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte

9 de julho, sexta-feira: pessoas de 45 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte

Veja as orientações que as pessoas dessas faixas etárias precisam seguir, no momento da vacinação:

Ser cidadão residente em Belo Horizonte;

Apresentar documento de identificação com foto;

Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

vacinação serão disponibilizados posteriormente O horário de funcionamento dos postos extras e fixos será das 7h30 às 16h30 e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Os pontos deserão disponibilizados posteriormente no portal da PBH





As pessoas convocadas deverão se vacinar exclusivamente nos locais a serem listados para cada grupo. Caso o usuário compareça em unidades diferentes daquelas definidas, a vacinação não poderá ser realizada.





Segundo a prefeitura, os locais são dinâmicos e passam por alterações diariamente por questões de logísticas para evitar aglomeração do público. Além disso, algumas pessoas procuram os postos de saúde em data posterior ao chamamento, quando a disponibilização do imunizante para o público específico está mais concentrada em algumas unidades para evitar a perda de doses.

Vacinação das pessoas de 47 anos

Ana Paula Martins, de 47, foi vacinada nesta terça-feira (6/4) na UFMG, em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) moradores são esperados para comparecer aos postos fixos e de drive-thru. Já nesta terça-feira (6/7) é o dia de vacinação das pessoas de 47 anos em Belo Horizonte. Segundo a administração municipal, somado à faixa etária de 48 anos, que começou a ser vacinada nesta segunda-feira (5/7), cerca de 46 milsão esperados para comparecer aos postos fixos e de drive-thru.



“Viva o SUS. Fora Genocidas. Vacina para todos”, se lê na placa carregada pela professora universitária Ana Paula Martins Corrêa, de 47 anos, vacinada no posto drive da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).





“Eu não gosto de levantar bandeiras e não tenho nenhum partido político, mas é difícil não encarar a vacina como uma atitude política neste momento. Coloquei genocidas no plural justamente por isso. Tem atitudes de várias pessoas que contribuem, infelizmente os políticos não colaboram e a população às vezes também não. Precisamos nos conscientizar e fazer isso um ato político pelo bem comum, quando penso em política penso no bem comum”, relatou.





Ana Paula foi infectada pela COVID-19 em junho e por isso não pode receber a imunidade no dia específico para a campanha dos educadores do ensino superior na capital, ocorrida no dia 4 do mês. Ela contou ao Estado de Minas como foi passar pela doença, mesmo estando desde o início da pandemia levando a sério as medidas sanitárias de proteção contra o vírus.





“Não saio para lugar nenhum e peguei, acredito, quando fui para uma consulta médica. Se a gente se cuida tanto e ainda é infectado é porque de fato precisamos mais do que nunca manter os cuidados. Todo mundo está sujeito ao coronavírus. A vacinação e proteção é uma atitude coletiva, precisamos pensar no todo”, disse a professora.





O comerciante Fábio Brandão Mota, de 47, também comemorou a imunização como o início do controle de casos e da perda de vidas de brasileiros pela doença em todo o país. “A gente se sente mais seguro. É uma possibilidade de maior esperança para todo mundo. Eu poderia contrair agora mas penso que estou 50% mais protegido para um caso mais grave. Que a vacinação continue e alcance cada vez mais pessoas”, disse.





Segundo a administração municipal, até o momento, 1.131.976 do público alvo da vacinação em BH foram imunizados com a primeira e 425.965 com a segunda dose. Além disso, 15.467 aplicações foram feitas com a dose única da vacina produzida pela farmacêutica Janssen.