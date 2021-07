Saúde detalha novo cronograma de vacinação em MG; veja como ficou

(foto: Gil Leonardi/Agência Minas)

Logo após o anúncio do governador Romeu Zema (Novo) esta manhã (8/7), de que todos os mineiros com mais de 18 anos serão vacinados até setembro - um mês antes do- o Secretário de Estado de Saúde, Fábio Bacheretti, detalhou o novode imunização do estado.