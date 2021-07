COVID-19: Minas registra 6.428 casos e 218 mortes no período de 24h

Casos de COVID-19 em Minas tem grande variação do número de infeccções em comparação a dias anteriores (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Minas Gerais registrou 218 mortes por COVID-19 em 24h. Os dados são do boletim epidemiológico desta quinta-feira (8/7), divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Desta forma, o estado agora acumula 47.596 óbitos desde o primeiro mês da pandemia no Brasil. registrou 218porem 24h. Os dados são do boletim epidemiológico desta quinta-feira (8/7), divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Desta forma, o estado agora acumula 47.596 óbitos desde o primeiro mês da pandemia no Brasil.





09:36 - 07/07/2021 COVID-19: 230 mortes são registradas em 24h em Minas infecção confirmados chega a 1.849.993 no estado, sendo que somente entre essa quarta-feira (7/7) e esta quinta-feira (8/7), outros 6.428 novos casos foram registrados.



Ainda segundo o relatório estadual, há 70.875 casos em acompanhamento. Essa classificação se refere a pessoas ainda em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde. O número total de casos deconfirmados chega a 1.849.993 no estado, sendo que somente entre essa quarta-feira (7/7) e esta quinta-feira (8/7), outros 6.428 novos casos foram registrados.Ainda segundo o relatório estadual, há 70.875 casos em. Essa classificação se refere a pessoas ainda em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de





Além disso, 7.551 pessoas tiveram alta do hospital no período de 24h. O número total de recuperados do vírus da COVID-19 somam 1.731.522 desde março de 2020.



Já o painel 'Vacinômetro' atualizado na manhã desta quinta (8/7) mostra que até o momento, foram aplicadas 7.711.916 primeiras doses contra a COVID-19 no estado. Outras 2.759.223 pessoas já receberam a segunda dose da vacina, e 62.039 foram vacinadas com a dose única da Janssen.