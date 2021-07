COVID-19: 230 mortes são registradas em 24h em Minas

Complexo Hospitalar Jose Maria Alkimin, que também atende a vítimas do COVID-19 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) boletim epidemiológico da COVID-19, que aponta que 230 pessoas morreram em Minas Gerais em um intervalo de 24 horas. Com isso, o estado agora acumula 47.378 mortes desde o início da pandemia. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgou nesta quarta-feira (7/7) oda, que aponta que 230 pessoasemem um intervalo de 24 horas. Com isso, o estado agora acumula 47.378 mortes desde o início da pandemia.

Ainda segundo o relatório estadual, há 72.216 casos em acompanhamento. Essa classificação se refere a pessoas ainda em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde.

Além disso, 8.687 pessoas tiveram alta do hospital no período de 24 horas. O número total de recuperados do vírus da COVID-19 somam 1.723.971 desde março de 2020.

Atualizado na manhã desta quarta (7/7), o painel “Vacinômetro” aponta que, até o momento, foram aplicadas 7.594.988 primeiras doses contra a COVID-19 no estado. Outras 2.743.234 pessoas já receberam a segunda dose da vacina e 52.706 foram vacinadas com a dose única da Janssen.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira