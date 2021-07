COVID-19: BH pode ter 'grande impacto' com ausências na 2ª dose da vacina

Os mais de 30 mil belo-horizontinos que não tomaram a segunda dose da imunização contra acolocam ema vacinação na capital mineira. É o que afirmam três médicos infectologistas, que ainda avaliam que as ausências podem ter um "" na cidade, como o surgimento de novas - e mais resistentes - cepas.

"É como se você tivesse um funcionário, ordenasse que ele fizesse apenasde uma tarefa e esperasse pela tarefa completa. Não faz sentido", explica o médico infectologista Leandro Curi. "Cada fabricante especifica, após testes e pesquisas, quantas doses são necessárias para que a vacina funcione no organismo, o que chamamos de".

Em Belo Horizonte, 32,9 mil pessoas não receberam a segunda dose de vacina da CoronaVac, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Os grupos que não tomaram a dose de reforço são trabalhadores da saúde e idosos, primeiros a serem contemplados no esquema vacinal, desde janeiro.

O número é alarmante. "É preocupante. São potenciais carregadores do vírus, ainda mais falando em uma pandemia ainda sem controle. Cada vez que uma pessoa deixa de ter a imunização plena, é um risco a mais de gerar uma cepa mais resistente, congestionar o sistema de saúde e, lógico, se adoecer e morrer", complementa Curi.

Mas por qual motivo uma pessoa deixaria de se proteger, proteger os familiares e ajudar a colocar fim a uma pandemia que já se arrasta por mais de 15 meses? O infectologista Adelino de Melo Freire Júnior aponta algumas razões, que podem ir do "desleixo de pessoas que supõem que uma dose já seria suficiente, até o esquecimento - não está atento, saiu do radar passou a não se preocupar."

O temor por efeitos colaterais também é visto como um dos fatores por alguns especialistas. Adelino explica que algumas "pouquíssimas" pessoas sentiram alguns efeitos colaterais e acabam temendo que se repitam numa segunda aplicação. "São todos sintomas muito leves, de pouca duração e com certeza infinitamente mais brandos do que a própria doença", adverte.

Em relação aos idosos, que foram os primeiros imunizados, os especialistas alertam que pode ocorrer falta de memória - ou mesmo dificuldade de lomocação. "Muitos moram sozinhos, não possuem acompanhantes e acabam se esquecendo ou não tendo condições de se dirigir ao local de imunização. Também ocorrem eventuais falta de esclarecimentos sobre a necessidade da segunda dose", observa o médico infectologista Carlos Starling.

Curi, Starling e Freire, como outros especialistas, são unânimes em reforçar a necessidade da segunda aplicação, como forma de conter a velocidade contaminação e as consequente mutações do vírus. E também condenam os chamados sommeliers da vacina . "Não se pode escolher vacina em momento grave como esse. A melhor vacina é aquela no braço", diz o médico Adelino Freire.