Baixa procura: BH reconvoca quem ainda não tomou a 2ª dose da CoronaVac

Postos fixos e de drive-thru destinados para o público funcionam até às 16h30 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)









“As pessoas que não tomaram a segunda dose devem procurar uma unidade de saúde o mais breve possível. Só com a segunda dose a pessoa estará mais protegida contra a COVID-19, além de contribuir com a redução da circulação do vírus na cidade”, alertou o subsecretário de Promoção e Vigilância à Saúde, Fabiano Pimenta.





Para a conclusão do esquema vacinal com a CoronaVac é necessário levar o comprovante de residência, cartão de vacina, documento de identidade e CPF. O horário de funcionamento dos pontos de vacinação será das 7h30 às 16h30 para pontos fixos e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.





A Prefeitura de Belo Horizonte convocou novamente a população, que por algum motivo ainda não tomou ada vacina, para que compareça aos postos denesta quinta-feira (1º/7) para completar o esquema vacinal.