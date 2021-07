COVID-19: Betim prorroga medidas restritivas até 30 de setembro

Decreto com medidas restritivas foi prorrogado e não houve alteração nos horários de funcionamento do comércio (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

A Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), prorrogou até o dia 30 de setembro o decreto que estabelece as medidas de prevenção ao contágio da COVID-19 no município. O documento foi publicado em edição extra do Órgão Oficial, na noite de quarta (30/6). Nenhuma regra para o funcionamento do comércio foi alterada.

O decreto manteve os horários de funcionamento do comércio já vigentes na cidade. O comercio essencial segue sem restrições, desde que preserve as normas de biossegurança. Além disso, bares e restaurantes seguem com permissão para abrir das 10h às 21h.

Academias e atividades esportivas, têm permissão de funcionar das 6h às 20h, shoppings e galerias, das 11h às 22h e demais atividades do comércio de rua, das 9h30 às 17h30.

Cinemas, teatros, museus, parques de diversões, boliches, circos, exposições e similares continuam proibidos de funcionar.

A última flexibilização do funcionamento comercial ocorrida em Betim foi decorrente ao Feriado do Dia dos Namorados, em 12 de junho. A prefeitura com o objetivo de estimular a venda no comércio permitiu que bares e restaurantes ficassem abertos até a meia noite, exclusivamente, na véspera e no feriado. A extensão do horário também foi válida para shoppings e galerias. Outra ação em razão da data foi a permissão de música ao vivo no Dia dos Namorados.