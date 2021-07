PRF apreende mais de 1 milhão em drogas na BR 262 em João Monlevade

O motorista estava transportando a droga de Rondônia para o Espírito Santo (foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 8,4 kg de pasta base de cocaína na noite dessa quarta-feira (30/6) após interceptar um veículo no km 196 da BR-262, altura de João Monlevade, na Região Central de Minas. A droga foi avaliada em mais de R$ 1 milhão.

Durante fiscalização na rodovia, a PRF se deparou com um veículo que tentava fazer uma ultrapassagem proibida. Ao abordar o automóvel, o motorista apresentou intenso nervosismo e histórias desconexas sobre o motivo de sua viagem. Com isso, foi realizada uma busca no interior do veículo.