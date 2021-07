COVID-19: Minas registra mais 217 mortes e 7.106 novos casos em 24 horas

Movimento de pessoas no Hospital Metropolitano do Barreiro (Hospital Metropolitano doutor Célio de Castro) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado nesta quinta-feira (1/7), aponta que 217 pessoas morreram de COVID-19 em Minas Gerais em um intervalo de 24h. Com isso, o estado agora acumula 46.459 mortes desde o início da pandemia. epidemiológico da Secretaria de Estado de(SES-MG), divulgado nesta quinta-feira (1/7), aponta que 217 pessoas morreram deemem um intervalo de 24h. Com isso, o estado agora acumula 46.459 mortes desde o início da pandemia.

Por outro lado, de acordo com o boletim da SES, houve uma redução nos dados apresentados nesta quinta (1/7) em relação aos do dia anterior: no intervalo de 24 horas, foram 64 óbitos a menos (217 contra 281) e houve redução de 1.580 casos (de 7.106 para 8.686). O número total dede infecção confirmados chega a 1.810.854 no estado, sendo que somente entre essa quarta-feira (30/6) e esta quinta-feira (1/7), outros 7.106 novos casos foram registrados.Por outro lado, de acordo com o boletim da SES, houve uma redução nos dados apresentados nesta quinta (1/7) em relação aos do dia anterior: no intervalo de 24 horas, foram 64 óbitos a menos (217 contra 281) e houve redução de 1.580 casos (de 7.106 para 8.686).

Ainda segundo o relatório estadual, há 78.305 casos em acompanhamento. Essa classificação se refere a pessoas ainda em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde.

Já 8.567 pessoas tiveram alta do hospital no período de 24h. O número total de recuperados do vírus da COVID-19 somam 1.686.090 desde março de 2020.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira