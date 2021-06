Junho termina com o terceiro maior número de mortes por COVID-19 em BH

Mesmo com a vacinação em andamento, junho ainda registrou alto número de mortes por COVID-19 em BH (foto: Fábio Marchetto/SES-MG)

O mês de junho de 2021 termina com o terceiro maior número de mortes e casos confirmados por COVID-19 na pandemia em Belo Horizonte. Com os dados do boletim epidemiológico e assistencial desta quarta-feira (30/6), o período finaliza com 669 óbitos e 32.168 diagnósticos confirmados da doença.



Em número de mortes, apenas abril (1.105) e maio (771) deste ano estão à frente. Ou seja, junho registrou o menor total de óbitos dos últimos três meses.

Indicadores





Atual cenário da pandemia da COVID-19 em BH (foto: Janey Costa/EM/D.A Press)

Já em número de casos da doença, junho é superado por março (32.477) e abril (34.494).No total, BH soma 236.958 diagnósticos confirmados da virose: 5.769 vidas perdidas, 5.717 pessoas em acompanhamento e 225.472 recuperados.

A ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 cresceu em BH nesta quarta-feira: de 69% para 69,5%. Foi a segunda alta consecutiva do indicador, que continua na zona intermediária da escala de risco.

O crescimento recente do parâmetro preocupa, já que o estágio crítico se determina a partir dos 70% de ocupação.

Por outro lado, a taxa de uso das enfermarias para pacientes com a virose recuou: de 52,8% para 51,5%. Assim, o indicador permanece no patamar de alerta, no qual está desde 12 de abril deste ano.

Já o número médio de transmissão do novo coronavírus por infectado permaneceu no nível do boletim dessa terça-feira (29/6): 0,89. Portanto, o dado está na área controlada, abaixo de 1.



Vacinação

Belo Horizonte chegou à marca de 1.094.967contra a COVID-19 com a primeira dose nesta quarta. Outras 423.096 pessoas receberam a segunda.A capital mineira vacinou 53,7% do seucom a primeira injeção. Por outro lado, 20,8% desse contingente completou o esquema vacinal. Em relação ao boletim anterior, a prefeitura contabilizou mais 16.245 aplicações de vacinas em BH: 16.160 de primeira etapa e 85 de segunda.De acordo com informações da prefeitura, 68.958 profissionais da educação tomaram a primeira dose do imunizante.Além deles, 189.247 trabalhadores da saúde, 18.820 servidores da segurança pública, 464.402 idosos acima de 60 anos e 205.810 pessoas do grupo de risco, gestantes e puérperas receberam a vacina.A população entre 51 e 59 representa 114.725 dos vacinados. Outros grupos, como ose os motoristas de ônibus, receberam 33.005 injeções de primeira dose.A cidade recebeu 1.940.357 imunizantes para se proteger da COVID-19 até este boletim: 871.965 da CoronaVac (Sinovac/Butantan), 823.546 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz), 221.796 da Comirnaty (Pfizer) e 23.050 da(Johnson & Johnson).