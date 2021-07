Transmissão sobe pelo 3º boletim seguido na capital

Movimento no Centro de Belo Horizonte: velocidade de transmissão do coronavírus vem crescendo, apesar de se manter na faixa de controle (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 4/5/21)





A transmissão do novo coronavírus aumentou pelo terceiro boletim seguido em Belo Horizonte. Onrem, o indicador estava em 0,94, leve alta em relação ao balanço anterior, que media 0,93. No entanto, o Rt varia sempre em pequenas proporções ou permanece estável e não apresenta queda desde 29 de junho – cinco levantamentos em sequência. Ainda assim, o dado continua na zona controlada da escala de risco, abaixo de 1. Esse é o caso desde o início de junho. A estatística mede a velocidade de contágio pelo vírus na cidade.





Outros dois indicadores, a ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) e de enfermaria para pacientes com COVID-19 tiveram movimentos distintos ontem. Na terapia intensiva, houve aumento no índice: de 63,4% para 63,9%. Porém, o quadro das UTIs continua na faixa de alerta, determinado entre 50 e 70 pontos percentuais. São oito boletins consecutivos nesse patamar. Já a taxa de uso das enfermarias para infectados pelo vírus caiu de 47,8% para 47,5%. Assim, o dado se mantém no nível controlado, abaixo de 50%, pelo segundo informe em sequência.





CASOS E MORTES





BH registrou mais 1.077 casos e 24 mortes por COVID-19 nesta terça. Agora, a cidade soma 241.032 diagnósticos confirmados: 5.869 mortes, 5.387 em acompanhamento e 229.776 pessoas recuperadas.





Nos primeiros quatro boletins de julho, BH computa exatamente 100 óbitos pela doença, uma média de 25 a cada balanço. Porém, vale sempre lembrar que eles não ocorre, necessariamente, nesse período, já que há um prazo não definido para confirmar se a morte é decorrente de COVID-19.





EM MINAS

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgado ontem, por sua vez, aponta que 28 pessoas morreram de COVID-19 em Minas Gerais em um intervalo de 24 horas, 13 a menos que o total registrado no documento anterior. Com isso, o estado agora acumula 47.148 mortes desde o início da pandemia.





O número total de casos de infecção confirmados chega a 1.836.198 no estado, sendo que somente entre segunda-feira e ontem, novos 7.294 novos casos foram registrados. O número é superior ao registrado na segunda-feira (5.498 ), o que é comum depois de fins de semana.





Ainda segundo o relatório estadual, há 73.766 pacientes em acompanhamento. O número total de recuperados do vírus da COVID-19 é 1.715.284 desde março de 2020.





BRASIL

Em todo o país, as autoridades de saúde registraram, em 24 horas, 1.780 novas mortes em decorrência da COVID-19 e 62.504 novos casos da doença. Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde divulgada ontem, que consolida informações levantadas pelas secretarias estaduais de Saúde. Desde o início da pandemia, o total de pessoas que morreram de COVID-19 chega a 526.892 e o de casos, a 18.855.015. Até ontem, havia 1.065.477 casos em acompanhamento. O número de pessoas que se recuperaram somou 17.262.646.





BALANÇO DO CORONAVÍRUS

Belo Horizonte





Casos confirmados - 241.032





Em acompanhamento - 5.387





Recuperados - 229.776





Mortes - 5.869









Minas Gerais





Casos confirmados - 1.836.198





Em acompanhamento - 73.766





Recuperados - 1.715.284





Mortes - 47.148









Brasil





Casos confirmados - 18.855.015





Em acompanhamento - 1.065.477





Recuperados - 17.262.646





Mortes - 526.892





Fontes: SMSA-BH; SES-MG, MS