BH tem menor ocupação dos leitos de UTI COVID desde 15 de dezembro de 2020

Leitos de UTI estão com ocupação em queda em BH, inclusive na rede pública (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 11/03/2021)

Belo Horizonte registrou, nesta quarta (7/7), aocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 desde 15 de dezembro do ano passado. De acordo com o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, 60,8% das camas do tipo, considerando as redes pública e privada, estão em uso.





Dessa maneira, o indicador permanece na zona intermediária da escala de risco, a de alerta. Esse é o caso desde 25 de junho – nove balanços consecutivos.

Atual cenário dos indicadores da pandemia em BH (foto: Janey Costa/EM/D.A Press)

Na comparação com o balanço anterior, houve queda de três pontos percentuais no dado: de 63,9% para os atuais 60,8%.



Os outros dois parâmetros principais da pandemia na cidade se mantiveram no mesmo patamar do balanço dessa terça (6/7). A taxa de uso das enfermarias para COVID-19, portanto, continua em 47,5%, no patamar de controle.

Já a transmissão do coronavírus, depois de computar três aumentos em sequência, continua em 0,94. Portanto, dentro do nível mais seguro do RT, abaixo de 1. Esse é o quadro desde o início de junho.

Casos e mortes

Vacinação

Belo Horizonte registrou mais 18 mortes pornesta quarta – o menor aumento de óbitos desde 24 de junho. Agora, a cidade soma 5.887 vidas perdidas em decorrência do novo coronavírus.De acordo com o boletim, o número de casos sofreu acréscimo de 898. BH soma, agora, 241.930 diagnósticos: 5.214 casos em acompanhamento e 230.829 recuperados, além dos mortos.

Belo Horizonte chegou à marca de 1.171.415 vacinados contra a COVID-19 com a primeira dose nesta quarta. Outras 428.126 receberam a segunda.



Portanto, a capital mineira vacinou 58,3% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 21,8% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal.



Em relação ao boletim anterior, a prefeitura contabilizou mais 23.820 aplicações de vacinas em BH: 23.074 de primeira etapa e 746 de segunda. Esse é o balanço com mais injeções contabilizadas desde 24 de junho.



Segundo números da prefeitura, 69.695 profissionais da educação tomaram a primeira dose do imunizante. Na mesma toada, 9.267 gestantes e puérperas receberam a injeção inicial.



Além deles, 189.814 trabalhadores da saúde, 24.295 servidores da segurança pública, 464.885 idosos acima de 60 anos e 201.427 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC receberam a injeção.



A população entre 47 e 59 representa 177.391 dos vacinados. Outros grupos, como os garis e os motoristas de ônibus, receberam 34.641 injeções de primeira dose.



A cidade recebeu 2.170.047 vacinas até aqui: 871.965 da CoronaVac (Sinovac/Butantan), 977.046 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz), 258.936 da Comirnaty (Pfizer/BioNTech) e 62,1 mil da Janssen (Johnson & Johnson).

