Carga de coronavírus nos esgotos de BH reduz, mas ainda permanece elevada

Levantamento mostra redução da carga viral no esgoto de Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)









O boletim também apontou que apenas um dos seis pontos monitorados em Belo Horizonte apresentou elevação na quantidade de carga viral no esgoto na semana 25. Foi na sub-bacia Arrudas, mais precisamente no córrego Cardoso, no qual foi registrado uma margem superior de 25 mil cópias da COVID-19 por litro. Por outro lado, no córrego Vilarinho, localizado na sub-bacia do Onça, o patamar ficou baixo, entre 1 e 4 mil cópias por dia.





Pontos estratégicos





O estudo também monitorou pontos estratégicos em Belo Horizonte e Região Metropolitana, como o Aeroporto Internacional de Confins, que apresentou patamares intermediários de 1080 cópias por litro na semana 25. Já o Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apresentou uma margem de 855 cópias por litro, também considerado intermediário.





Por outro lado, a pesquisa não detectou COVID-19 na Rodoviária de Belo Horizonte na semana 25.

Assim como os números daemapresentaram tendências de queda nas últimas semanas, a carga viral nos esgotos da capital mineira também apresentou redução. É o que mostra o Boletim de Acompanhamento da, que fez uma ressalva: apesar das baixas contínuas, os números ainda permanecem elevados.