COVID: pessoas com 30 anos receberão 1ª dose da vacina ainda este mês em JF

De modo contínuo, a campanha de vacinação em Juiz de Fora segue contemplando as grávidas, puérperas (mulheres no pós-parto até 45 dias) e lactantes (foto: Carlos Mendonça/Prefeitura de Juiz de Fora )





De acordo com o calendário de imunização da Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, pessoas com 30 anos ou mais já terão tomado a primeira dose da vacina contra a COVID-19 até 29 de julho. Nesta terça-feira (6/7), os postos de vacinação da cidade receberam pessoas a partir dos 44 anos para a aplicação da primeira dose.

A previsão é de que até sábado (10/7) a administração municipal inicie a imunização de pessoas a partir dos 40 anos. De modo contínuo, a campanha de vacinação segue contemplando as grávidas, puérperas (mulheres no pós-parto até 45 dias) e lactantes com até seis meses de pós-parto.

“A execução da vacinação está acontecendo de acordo com o recebimento das remessas de imunizantes e da disponibilização do número de doses pelo Ministério da Saúde”, destaca a administração municipal.

A vacinação na cidade tem acontecido no Sport Club de Juiz de Fora, das 8h às 16h, e em 38 UBSs do município, das 8h às 11h.

Conforme já noticiado pelo Estado de Minas , a prefeitura do município deu início, no dia 25 de junho, ao pré-cadastro para vacinação contra a COVID-19 para pessoas a partir dos 18 anos, mas que não tenham comorbidades. O calendário para esse público, no entanto, ainda não foi divulgado, e o formulário para o cadastramento segue disponível no site da prefeitura

Na última atualização do vacinômetro municipal nessa segunda-feira (5/7), Juiz de Fora totaliza 249.049 e 101.593 primeiras e segundas doses aplicadas, respectivamente. A cidade também já tem registrada, desde o início da pandemia, 38.224 confirmações de casos de coronavírus e 1.792 óbitos.

Orientações importantes antes de vacinar

A prefeitura esclarece que todos os que forem receber a segunda dose devem levar o cartão de vacina para comprovar o recebimento da primeira dose.

“Deve-se ter atenção à data de retorno no cartão, pois não são aplicadas vacinas antes do prazo estipulado. Além do cartão, precisa ser apresentado documento original com foto, como o documento de identidade ou a carteira de motorista”, explica a administração municipal, acrescentando que quem se vacinou contra a Influenza deve esperar, pelo menos, 14 dias para ser imunizado contra o novo coronavírus.

"As pessoas diagnosticadas recentemente com COVID-19 precisam aguardar um período mínimo de 30 dias após o começo dos sintomas ou do teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina", finaliza a prefeitura.