Uberaba não registra mortes, mas número de novos casos volta a crescer

Uberaba já recebeu um total de quase 200 mil doses de vacinas contra a COVID-19 (foto: André Santos/Prefeitura de Uberaba) Nas últimas 24 horas, Uberaba não registrou mortes causadas pela COVID-19, mas número de novos casos voltou a ser considerado alto.



Foram contabilizados 142 casos positivos da doença, segundo o último boletim epidemiológico, número acima da média diária do último mês, que foi de aproximadamente 130. Já no penúltimo boletim, foram registrados 33 novos casos da doença.

Por outro lado, graças à aceleração da vacinação, as internações tanto em leitos de enfermaria como em UTIs chegaram a números um pouco menos preocupantes.



Conforme últimos dados divulgados, de 158 leitos de enfermaria/COVID disponíveis, 74 estão ocupados. Já com relação ao número de internados nas UTIs/COVID de Uberaba, de 103 leitos disponíveis nesta ala, 71 estão ocupados.

Na noite desta terça-feira (6/7), a Secretaria Municipal de Saúde publicou um novo cronograma da vacinação, ampliando o público por idade, sem comorbidades, de forma escalonada, até 46 anos.

Nesta quarta-feira (7/7), serão vacinadas as pessoas com 50 anos; na quinta-feira (8/7), de 49; na sexta-feira (9/7), de 48; no sábado (10/7), de 47; e no domingo (11/7), de 46.

“Esse grupo segue sendo imunizado das 8h30 às 16h, na Funel ou na ABCZ, com entrada pela Apolônio Sales, ou nas Unidades de Saúde que estão aplicando as doses da vacina. Já os trabalhadores de limpeza urbana seguem sendo vacinados na UMS Abadia e as gestantes, puérperas e lactantes até 6 meses continuam sendo atendidas na Funel. A aplicação de 2ª dose também permanece igual, com as pessoas agendadas conforme a data no Cartão de Vacinas”, diz nota da Secretária de Saúde de Uberaba.

Neste último mês, caiu o número de novos casos positivos da COVID-19 na cidade. Em abril, foram registrados 4.847 novos casos, em maio, 5.351 (o mês com mais casos positivos), e em junho, 3.927.

Além disso, pelo segundo mês consecutivo no município, houve redução do número de mortes causadas pelo novo coronavírus. Em junho, foram registradas 134 mortes, sendo que em maio foram contabilizados 224 óbitos e em abril, o mês mais letal, 240.

Desde o início da pandemia, em Uberaba, foram registrados 34.027 casos positivos da doença, sendo que destes 1.149 pessoas morreram e 30.541 se recuperaram.