Museus de Araxá reabrem em novos horários e com até 5 visitantes

Em setembro de 1965, o casarão localizado na praça Cel. Adolpho foi transformado no Museu Regional Dona Beja (foto: Fundação Cultural Calmon Barreto/Divulgação)

Os moradores e turistas de, no Triângulo Mineiro, estão com uma opção a mais de cultura e lazer. Os museus da cidade foram reabertos com novidades para cumprir medidas sanitárias de prevenção à- entre elas, novos horários e limitação no número de visitantes. Apesar da reabertura, as taxas de UTI para tratamento da doença continuam perto da lotação máxima