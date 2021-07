Araxá prorroga pagamento do IPTU com desconto de 8% até 23/12

TO

Contribuinte de Araxá terá até 23/12 para quitar o IPTU com 8% no pagamento a vista (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)

A Secretaria de Fazenda, Planejamento e Gestão de Araxá, no Alto Paranaíba, prorrogou até 23 de dezembro o desconto de 8% no pagamento em parcela única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Incialmente, o desconto iria até 30 de junho, ou o valor poderia ser parcelado em até sete vezes.

Segundo a prefeitura, a extensão do prazo é uma forma de ajudar os araxaenses que, neste momento de pandemia, foram afetados pela crise econômica imposta pelo novo coronavírus.

“Sabemos da dificuldade econômica que o país e Araxá estão passando, afetando inúmeras famílias. A prorrogação do prazo é uma forma de incentivar o contribuinte a estar em dia com o município, sem pesar no bolso das pessoas”, afirmou o prefeito Robson Magela.

CPF. Os contribuintes podem baixar a guia de pagamento pelo site da Prefeitura de Araxá , clicando no link “IPTU” na página inicial. Para isso, é preciso informar o número da inscrição, endereço ou o CNPJ/

A previsão de arrecadação neste ano com o imposto em Araxá é de cerca de R$ 25 milhões.