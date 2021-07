Uberaba abre leitos não-COVID após indicadores apresentarem alívio

Hospital Regional de Uberaba vai ter leitos para pacientes que não tem COVID-19 (foto: André Santos/Prefeitura de Uberaba) Uberaba registrava a preocupante marca de 152 pacientes com COVID-19 nos leitos de enfermaria. Nesta quinta-feira (1º/7), o mesmo indicador chegou a 72, o que representa metade do número do Há exato um mês,registrava a preocupante marca de 152 pacientes comnos leitos de enfermaria. Nesta quinta-feira (1º/7), o mesmo indicador chegou a 72, o que representa metade do número do início de junho e possibilita a abertura de leitos para pacientes não-COVID, uma demanda cada vez maior na cidade do Triângulo Mineiro.

A abertura dos leitos foi possível após uma reorganização do atendimento e transferência de pacientes entre hospitais. Nessa quarta-feira (30/6), por exemplo, o Complexo Regulador - responsável pela gestão dos leitos - deslocou pessoas que estavam internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito para os outros hospitais da cidade.

Segundo o coordenador do complexo, este é o segundo remanejamento feito no mês entre as prestadoras de serviço. “Estamos trabalhando com responsabilidade e com segurança para garantir a saúde dos pacientes”, garante Iralio Ferreira Fedrigo. Todos os hospitais estão ligados ao complexo, que decide para onde vai cada paciente.

“A partir do momento em que a vaga fica na responsabilidade do Complexo Regulador, o hospital prestador não mais escolhe o paciente. Quem determina o destino dele é o Complexo, dentro do perfil assistencial de cada instituição”, explicou Adriano Jander, médico regulador.

Casamentos e festas de aniversário

melhoria nos indicadores da COVID-19 também permite que a população de Uberaba vislumbre outro avanço: a liberação de eventos particulares - como casamentos e festas de aniversário - após mais de 450 dias de suspensão.

“Em 15 dias, vamos reavaliar e a nossa perspectiva é de que os dados estejam ainda mais positivos, possibilitando a retomada de mais setores - incluindo o de eventos, que foi o primeiro a parar e até hoje não retornou às atividades", afirmou a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade) nessa terça-feira (29/6).

"Estamos avançando aos poucos, com muita cautela e consciência. No decreto 674, publicado na última sexta-feira (25/6), o governo municipal liberou a realização de eventos corporativos com protocolos rígidos que devem ser seguidos”, ressaltou Elisa Araújo.

Com o novo decreto, está liberada desde sábado (26/6) a realização de eventos corporativos, prática de atividades esportivas coletivas amadoras e funcionamentos de cinemas e parques infantis. Mas o novo decreto manteve a proibição de festas, eventos sociais e reuniões familiares, com multa de até a R$ 20.600,00.