Uberaba vive expectativa de liberar casamentos e festas daqui a 15 dias

Uberaba vislumbra a possibilidade de retomar os eventos particulares ainda na primeira quinzena de julho (foto: Neto Talmeli/Prefeitura de Uberaba)

Sem trabalhar há mais de 450 dias, integrantes do setor de eventos de Uberaba, no Triângulo Mineiro, vislumbram, enfim, uma retomada. A prefeitura autorizou a realização de eventos corporativos no sábado (26/6) e cogita liberar, na primeira quinzena de julho, eventos sociais e particulares - tais quais casamentos, batizados e festas de aniversário.

Depois de contabilizar mais de 200 mortes causadas pelo novo coronavírus nos meses de abril e maio, junho registra 97 óbitos em 28 dias. "Estamos avançando aos poucos, com muita cautela e consciência. No decreto 674 , publicado na última sexta-feira (25/6), o governo municipal liberou a realização de eventos corporativos com protocolos rígidos que devem ser seguidos”, ressaltou Elisa Araújo.

Com o novo decreto, desde sábado (26/6) está liberada a realização de eventos corporativos, prática de atividades esportivas coletivas amadoras e funcionamentos de cinemas e parques infantis. Mas o novo decreto manteve a proibição de festas, eventos sociais e reuniões familiares, com multa de até a R$ 20.600,00.

Um grupo de empresários foi recebido na prefeitura nessa segunda-feira (28/6) e entregou um documento com sugestões para o setor paralisado há 455 dias. "O setor de eventos gera renda direta e indireta para centenas de famílias, e é o que se encontra em estado mais crítico. A solicitação é que ocorra a retomada das atividades de forma gradual e muito responsável, com protocolos de segurança que serão seguidos por todos os prestadores de serviços", afirmou a empresária Taciana Afonso.

A administração municipal se comprometeu a levar a solicitação ao Comitê Técnico de Enfrentamento à COVID-19 e ao Legislativo.

Mortes por COVID em queda

O número de óbitos por COVID-19 em Uberaba apresenta queda. Em abril, mês mais letal da pandemia na cidade, foram registradas 233 mortes e, em maio, 214. Já entre os dias 1º e 28 de junho, foram anotados 97 óbitos pela doença

A ocupação de leitos de enfermaria também apresenta dados alentadores. A cidade possui 209 leitos, somando as redes particular e pública. Após passar os últimos dois meses com cerca 150 postos ocupados, a cidade registrou nessa segunda-feira ocupação de 97.

O único indicativo que não registrou queda foi o de ocupação de leitos de UTI para COVID. A quantidade de internações preocupa desde o fim de fevereiro, sempre perto do limite. Na segunda-feira (28/6), 89 de 103 disponíveis estavam ocupados.





Desde o início da pandemia, foram contabilizados em Uberaba 33.188 casos positivos, sendo que 1.112 pessoas morreram e 29.469 se recuperaram.

Vacinação avança

Nesta terça-feira (29/6), foi iniciada em Uberaba a vacinação contra a COVID do público com 57 anos. Além disso, a cidade segue atendendo nesta semana a população por idade e todos os demais grupos prioritários já iniciados:

trabalhadores da saúde

estudantes da saúde que fazem estágio na área

idosos acima de 60 anos, pessoas com comorbidades e deficiência permanente

trabalhadores e estagiários da educação

gestantes, puérperas e lactantes (até 6 meses)

Segundo o último Vacinômetro de Uberaba, já foram aplicadas um total de 145.748 doses. Do total, 107.114 tomaram apenas a primeira dose, enquanto 38.634 já estão integralmente imunizados. Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, em torno de 2.500 pessoas não compareceram para receber a 2ª dose da vacina contra a COVID-19.