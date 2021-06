Mortes causadas pela COVID diminuem cerca de 50% em Uberaba

Equipe médica do Hospital Regional de Uberaba, considerado referência no atendimento a pacientes com a COVID-19 na cidade e região, analisa fichas de internados com a doença (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) O número de óbitos por COVID-19 em Uberaba, no Triângulo Mineiro, vem caindo consideravelmente em junho se comparado a maio. Entre os dias 1º e 27 de junho, foram registradas 91 mortes. Já em maio foram contabilizados 214 óbitos. Em abril, o mês mais letal da pandemia na cidade, foram registradas 233 mortes.

Por outro lado, o número de novos casos positivos continua alto para o município: 3.879, entre os dias 1º e 27/6. Ainda segundo boletins epidemiológicos da COVID-19 na cidade, maio fechou como o mês com mais registros de novos casos do novo coronavírus (5.351). Até então, abril era o mês com mais casos positivos da doença, com 4.847.

No que diz respeito à taxa de ocupação em leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19, Uberaba iniciou redução neste mês de junho, mas a de leitos de UTI continuou no limite ou perto disto.

Nos últimos dois meses, de um total de 209 leitos de enfermaria/COVID disponíveis nas redes públicas e privadas da cidade, havia em torno de 150 internados.



Já segundo o último boletim epidemiológico, há neste momento 97 internados na ala enfermaria/COVID de Uberaba, sendo que este número iniciou redução entre o final de maio e começo de junho.

Entretanto, desde o mês de fevereiro deste ano, as internações em UTIs/COVID da cidade estão no limite ou perto disto.

Conforme o último boletim, de 103 leitos de UTI para pacientes com COVID-19 disponíveis, 93 estão ocupados, sendo que dos 60 existentes na rede pública, todos estão com pacientes; e dos 43 da rede privada, há 33 pessoas em estado grave.

Desde o início da pandemia, foram contabilizados em Uberaba 33.098 casos positivos, sendo que destes, 1.106 pessoas morreram e 29.310 se recuperaram.

Vacinação de pessoas com 57 anos começa nesta terça (29/6)

Nesta segunda-feira (28/6), segundo informações da Secretaria de Saúde de Uberaba, foi iniciada a vacinação contra a COVID-19 em Uberaba para as pessoas de 58 anos, sem comorbidades. Já na terça-feira (29/6) será a vez do público com 57 anos começar a ser imunizado contra o novo coronavirus.

Além disso, a cidade segue atendendo nesta semana a população por idade e todos os demais grupos prioritários já iniciados: trabalhadores da saúde, estudantes da saúde que fazem estágio na área, idosos acima de 60 anos, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, trabalhadores e estagiários da educação, e as gestantes, puérperas e lactantes (até 6 meses).

Segundo o último Vacinômetro de Uberaba, já foram aplicadas um total de 145.748 doses – 107.114 primeiras doses, , e 2ª dose, 38.634.

Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, em torno de 2.500 pessoas não tomaram a 2ª dose de suas vacinas contra a COVID-19.

Uberaba libera funcionamentos de cinemas e parques infantis

Fora do Minas Consciente, Uberaba, no Triângulo Mineiro, publicou novo decreto de enfrentamento à COVID-19 e desde sábado (26/6) está liberada a realização de eventos corporativos, prática de atividades esportivas coletivas amadoras e funcionamentos de cinemas e parques infantis. Mas, o novo decreto mantém a proibição de festas, eventos sociais e reuniões familiares, com multa de até a R$ 20.600,00.

De acordo com o novo decreto municipal estão permitidas na cidade as atividades esportivas coletivas, de segunda-feira a sábado, até às 21h, em espaços privados como academias, clubes, centros esportivos, campos society e quadras de futsal, mas proibida a presença de espectadores.

Já os eventos corporativos agora podem ser realizados em Uberaba de segunda a sexta-feira, até às 21h, desde que se obedeça às regras de distanciamento entre as pessoas.

Continuam proibidos: ausência do uso de máscara; aglomeração; ausência de protocolo sanitário; venda de bebidas alcoólicas após o horário permitido; funcionamento dos estabelecimentos fora do horário autorizado; consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas; festas, eventos (com exceção dos corporativos) e reuniões familiares. As multas variam entre R$ 1.173,88 e R$ 11.738,88.

No caso de festas, eventos e reuniões familiares, a multa aos promotores pode chegar até a R$ 20.600, podendo este valor dobrar em caso de reincidência.