Caeté avalia população com novo teste de saliva da UFMG contra a COVID-19

O teste com saliva para diagnóstico da COVID-19 é menos invasivo para o paciente (foto: Prefeitura de Caeté/Divulgação) Uma parceria entre a Prefeitura de Caeté e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) tem possibilitado a testagem de parte da população do município com um novo sistema de coleta para a identificação da COVID-19.

As coletas estão sendo feitas no Centro de Referência e Atendimento ao COVID-19, em Caeté, pela equipe de pesquisadores da universidade toda quarta-feira e sexta-feira. Ao todo, serão 1.400 testes e mais de 200 amostras já foram analisadas.

Utilizando raio laser e inteligência artificial, o teste que vem sido desenvolvido pela UFMG oferece diagnóstico mais rápido e que pode ser até cinco vezes mais barato que os convencionais.

Além disso, o grupo de pesquisa que está desenvolvendo a tecnologia e atuando em Caeté busca confirmar a eficácia do modelo de testagem.



A pesquisa tem apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia. “Além da UFMG, outras 11 universidades participam desse projeto. O objetivo é uma testagem em massa da população brasileira para vermos se o comportamento do nosso diagnóstico tem alteração quanto à idade ou ao sexo do paciente”, explicou o biomédico e pesquisador da UFMG, Lucas Fernandes.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Alisson Marques, o público escolhido é o que não se encaixa nos critérios médicos da Fundação Ezequiel Dias (Funed), que realiza os exames de Swab de Caeté. “Às vezes, algumas pessoas não encaixam no protocolo exigido pela Funed, mas precisamos saber se o paciente está com COVID. Então, estamos realizando os testes da UFMG neste paciente”, explica o secretário.