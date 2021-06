Uberaba retoma vacinação contra COVID por faixa etária nesta sexta (25/6)

Em Uberaba, a vacinação do público de 59 anos sem comorbidades acontecerá em seis unidades de saúde e na Funel (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Após a chegada da 23ª remessa de vacinas contra a COVID-19 nesta segunda-feira (21/6) e do anúncio de uma outra nova remessa de vacinas com previsão de chegada para o início da manhã desta quarta-feira (23/6), Uberaba anuncia a ampliação da vacinação em mais seis unidades de saúde e início da vacinação de pessoas com 59 anos, sem comorbidades, na próxima sexta-feira (25/6).

Segundo a Secretaria de Saúde de Uberaba, as pessoas nessa faixa etária terão a opção de se dirigir ao drive-thru da Funel ou a seis unidades básicas de saúde que também estarão aplicando vacinas contra a COVID-19.

A imunização por faixa etária no município avançará na segunda-feira (28/6) e contemplará a população a partir de 58 anos de idade, também no drive-thru da Funel e nas seis unidades de saúde.

Na terça-feira (29/6), o cronograma segue para começar a atender pessoas de 57 anos nos mesmos locais.

Com relação à vacinação contra a COVID de outros públicos, conforme a Secretaria de Saúde de Uberaba, nesta quarta-feira (23/6), os trabalhadores da educação do ensino superior, a partir de 30 anos, passam a ser contemplados, além dos trabalhadores da educação dos cursos de saúde no Centro de Eventos da ABCZ, sendo que os demais trabalhadores da educação, na Funel.

“Já na quinta-feira (24/6), a idade dos trabalhadores do ensino superior será ampliada para atender todas as pessoas acima de 18 anos, no mesmo modelo que já vem sendo adotado e serão contemplados ainda os trabalhadores de Forças de Segurança com nome na lista, no Centro de Eventos da ABCZ”, diz a nota.

Além disso, seguem sendo atendidos os trabalhadores da educação infantil e básica, gestantes e puérperas e as pessoas que precisam tomar a segunda dose, conforme o cartão de vacinas, as pessoas com comorbidades, idosos acima de 60 anos, profissionais e estudantes da saúde que fazem estágio na área.

Novas doses devem chegar na manhã desta quarta-feira (23/6)

De acordo com o superintendente da Regional de Saúde Triângulo Sul, Mauricio Ferreira, está prevista a chegada de nova remessa de vacinas para às 8h desta quarta-feira (23/6), no aeroporto de Uberaba.

"“Ainda não sei quantidade e nem o público-alvo.O voo trará o secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti Vitor e a comitiva”, informou Ferreira, sem adiantar detalhes sobre os motivos da visita.

Nessa segunda-feira (21/6) chegou a Uberaba, cidade sede da Superintendência Regional de Saúde (SRS) Triângulo Sul, a 23ª remessa de vacinas com um total de 9.264 primeiras doses de Pfizer, 4.520 da Coronavac e 125 da Astrazeneca. Todos esses imunizantes começaram a ser divididos nesta terça-feira (22/6) entre 27 cidades da região.