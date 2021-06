Uberaba libera funcionamentos de cinemas e parques infantis

Uberaba, a maior cidade do Triângulo Sul, tem cerca de 330 mil habitantes (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Fora do Minas Consciente, Uberaba, no Triângulo Mineiro, publicou novo decreto de enfrentamento à COVID-19 e a partir deste sábado (26/6) está liberada a realização de eventos corporativos, prática de atividades esportivas coletivas amadoras e funcionamentos de cinemas e parques infantis.



O novo decreto mantém a proibição de festas, eventos sociais e reuniões familiares, com multa de até R$ 20.600.

As novas medidas foram tomadas após reunião da prefeitura com vereadores e Comitê Técnico de Enfrentamento à COVID-19, realizada na tarde desta sexta-feira (25/6).

De acordo com o novo decreto municipal, estão permitidas na cidade as atividades esportivas coletivas, de segunda-feira a sábado, até às 21h, em espaços privados como academias, clubes, centros esportivos, campos society e quadras de futsal, mas proibida a presença de espectadores.

Já os eventos corporativos agora podem ser realizados em Uberaba de segunda a sexta-feira, até às 21h, desde que se obedeça às regras de distanciamento entre as pessoas.



“Para reuniões em ambientes abertos deve-se respeitar o distanciamento mínimo de 3 metros entre os participantes. A ocupação máxima é de uma pessoa para cada quatro metros quadrados. Já no caso das atividades realizadas em ambientes fechados, a ocupação é de uma pessoa para cada 10 metros quadrados. Bebidas alcoólicas estão proibidas nestes encontros”, diz trecho do decreto.

Com relação às salas de cinema, eles agora podem funcionar com 30% da capacidade de ocupação, sendo que alimentos estão liberados somente quando o usuário já estiver sentado na poltrona. O horário de funcionamento é até as 21h, em todos os dias da semana.

Os parques infantis recreativos também podem funcionar todos os dias, até às 21h, desde que observadas todas as medidas de biossegurança estabelecidas pelo município.

Além disso, o decreto mantém a permissão para que restaurantes, bares, lanchonetes, disque-bebidas, praças de alimentação e similares possam ficar abertos, às sextas e aos sábados, até às 23h. De domingo a quinta, o funcionamento passa a ser até às 21h, sendo que antes era até às 20h. A venda de bebida alcoólica após o horário de funcionamento desses estabelecimentos permanece proibida, conforme previa o decreto anterior.

Com relação às autuações, não haverá tolerância para os estabelecimentos flagrados em descumprimento às medidas determinadas no decreto.



Para os infratores, serão aplicadas multas e interdição dos estabelecimentos por até 90 dias. Em caso de reincidência, o estabelecimento poderá ter o alvará cassado.

Continuam proibidos: ausência do uso de máscara; aglomeração; ausência de protocolo sanitário; venda de bebidas alcoólicas após o horário permitido; funcionamento dos estabelecimentos fora do horário autorizado; consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas; festas, eventos (com exceção dos corporativos) e reuniões familiares. As multas variam entre R$ 1.173,88 e R$ 11.738,88.

No caso de festas, eventos e reuniões familiares, a multa aos promotores pode chegar até a R$ 20.600, podendo este valor dobrar em caso de reincidência.

Uberaba permanece na fase intermediária de acordo com indicadores da COVID

O sistema de fases adotado pela Secretaria de Saúde de Uberaba para monitorar o controle da pandemia apontou que a cidade continua na fase intermediária.



A análise dos indicadores – Taxa de Ocupação de Leitos, Taxa de Positividade e a Variação da Incidência – teve como base os dados dos últimos 15 dias.

Conforme determinado no Decreto 674 de 11 de junho, a apresentação do índice calculado pela combinação dos indicadores será feita pela Secretaria Municipal de Saúde a cada duas semanas.

De acordo com a análise, a Taxa de Ocupação de Leitos de UTI ficou na faixa de 86%, atingindo a pontuação 3.

Já a Taxa de Ocupação de Leitos de Enfermaria teve variação de 62%, com pontuação 2. Esses dois indicadores são da sexta-feira, 25 de junho.

Já a Taxa de Positividade é considerada a semana imediatamente anterior, semana epidemiológica 24, de 13 a 19 de junho, em que foi apurado o índice de 19,08%, a partir de testes RT-PCR e Antígeno, resultando em pontuação 2.



Quanto à Variação da Incidência, houve incidência negativa de -4,09, com a pontuação 1.

“A combinação dessas taxas e pesos, calculada de acordo com a fórmula matemática (O*3 + E*1 + TX*1 + TR*3)/(3 + 1 + 1 + 3), teve como resultado o índice 2.

O sistema de fases estabelece que se o resultado for até 1,5 o município estará na fase branda, que indica que a pandemia está com índices controláveis; entre 1,5 e 2,5 entrará na fase intermediária, que indica sinal de alerta; e acima de 2,5 entrará na fase mais crítica”, diz nota da Secretaria Municipal de Saúde.

Mesmo na fase intermediária, a diretora municipal de Vigilância em Saúde, Ana Maria Oliveira Bernardes, alerta que a população de Uberaba deve manter os cuidados para evitar a propagação do vírus.

“A fase é intermediária, mas os cuidados pessoais têm que ser constantes. Temos que manter a prevenção, usando máscara, higienizando as mãos. São hábitos que devemos incorporar no nosso dia a dia”, afirmou.

Ocupações nas UTIs perto do limite

A taxa de ocupação em leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19 em Uberaba iniciou redução neste mês de junho, mas a de leitos de UTI está perto do limite.

Nos últimos dois meses em Uberaba, de um total de 209 leitos de enfermaria/COVID disponíveis nas redes públicas e privadas, havia em torno de 150 internados.

Já segundo o último boletim epidemiológico, há neste momento 89 internados na ala enfermaria/COVID de Uberaba.

Por outro lado, desde o mês de fevereiro deste ano, as internações em UTIs/COVID da cidade estão no limite ou perto disto.

Conforme o último boletim, de 103 leitos de UTI para pacientes com COVID-19 disponíveis, 94 estão ocupados, sendo que dos 60 existentes na rede pública, 59 estão com pacientes; e dos 43 da rede privada, há 35 pessoas em estado grave.

Desde o início da pandemia, foram contabilizados em Uberaba 32.893 casos positivos, sendo que destes, 1.103 pessoas morreram e 29.049 se recuperaram.