Paracatu começará a vacinar pessoas com 49 anos

Ao todo, Paracatu já aplicou 38.626 doses, conforme o boletim desta quinta (1º/7) da gestão municipal (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Paracatu que possuem 49 anos devem ficar atentos! A prefeitura da cidade do Noroeste mineiro fará um mutirão neste sábado (3/7) para imunizar essa faixa etária contra COVID-19. Os moradores deque possuem 49 anos devem ficar atentos! A prefeitura da cidade do Noroeste mineiro fará um mutirão neste sábado (3/7) para imunizar essa faixa etária contra

O atendimento será feito em dois esquemas:

Drive-thru : Hospital de Hemodiálise ( Avenida Olegário Maciel, 166 - Centro )

: Hospital de Hemodiálise ( ) Fila tradicional: Posto de Saúde da Família Vila Mariana (Rua Eliseu Oswaldo Macedo, 600, Vila Mariana)

A prefeitura reforça que, nesse mutirão, será aplicada apenas a primeira dose para o público dessa faixa etária.





Outras idades

Nesta sexta-feira (2/7), a vacinação em Paracatu será para pessoas com 50 anos. A distribuição também segue em drive thru no Hospital de Hemodiálise, mas a fila tradicional será formada em outro endereço. Anote aí: na Clínica da Mulher, na Rua Joaquim Murtinho, s/n, no bairro Amoreiras.





A exemplo de sábado (3/7), nesses endereços só será aplicada a primeira dose para as pessoas com 50 anos. Quem precisa tomar a segunda dose das vacinas da AstraZeneca ou Coronavac pode procurar o Posto de Saúde da Família do Bela Vista, que fica na Rua Boa Vista, 677.

Conforme o boletim mais recente da prefeitura de Paracatu, divulgado nesta quinta-feira (1º/7), a cidade já aplicou, ao todo, 38.626 doses. Desde o início da pandemia, 208 pessoas morreram em decorrência da COVID-19, 14 óbitos estão em investigação e 9.906 foram contaminados.

Não há necessidade de agendamento. As pessoas que tem 49 anos devem levar documento de identificação com foto e a carteira de, se tiver. As unidades vão ficar abertas das 8h30 às 12h.