COVID-19: Uberlândia começa a vacinar público da faixa etária de 49 anos

Pessoas que perderam a data poderão realizar novo cadastro (foto: foto: Walterson Rosa/Ministério da Saúde/Reprodução)

A Prefeitura de Uberlândia deu início à imunização do público de 49 anos nesta quinta-feira (1º/7). Novos grupos prioritários também são convocados.

De acordo com a prefeitura, a expectativa é de que 24 mil pessoas sejam imunizadas nessa nova etapa.

A aplicação dos imunizantes será feita na Arena Sabiazinho e no Ginásio UTC.

Além desses grupos, pessoas que faltaram em outras fases da campanha de imunização contra a COVID-19 vão poder realizar novo cadastro.

O recadastramento será feito pelo site da prefeitura, na mesma aba de cadastro onde todas as outras pessoas preenchem os dados para poder tomar a vacina.

Poderão se vacinar no dia 1º/7:



º Pessoas com 50 a 49 anos

º Pessoas com comorbidade e deficiência permanente

º Gestantes e puérperas (mulheres no pós-parto até 45 dias)

º Profissionais da educação infantil, ensino fundamental, médio e superior

º Faltosos que realizaram o recadastramento

º Profissionais da saúde



Nesta sexta-feira (2/7), o que muda é que as pessoas em situação de rua também devem comparecer.

Já nos dias 3 e 4/7, serão recebidos os profissionais de limpeza urbana, profissionais de transporte (coletivos urbanos, de longo curso, rodoviário, ferroviários e caminhoneiros), acamados com comorbidade com mais de 18 anos e gestantes, puérperas e lactantes com bebês de até 6 meses.



A confirmação do agendamento vem por meio de mensagem de texto (SMS), por e-mail ou no portal da prefeitura. Só podem comparecer no local, pessoas que receberam as confirmações.