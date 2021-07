Vela acesa provoca incêndio em residência no Dom Cabral

Incêndio foi detectado por vizinhos, perto da meia-noite (foto: CBMMG/Divulgação )

Um incêndio destruiu parcialmente uma casa, no final da noite de quarta-feira (30/6), na Rua Ibirapitanga, 149, no Bairro Dom Cabral, próximo à PUC Minas.

Segundo o boletim de ocorrência (BO) do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou num dos quartos da casa, provocado por uma vela. O morador teria dormido e deixado a vela acesa.

As chamas foram controladas pela ação de vizinhos, que primeiramente viram fumaça saindo pelas janelas, mas logo as chamas se tornaram altas e podiam ser vistas por frestas no telhado.

Como o fogo já tinha acabado quando os bombeiros chegaram ao local, foi feito um trabalho de rescaldo, e foram dadas orientações ao morador e às vizinhas.