Prefeito cobra mais agilidade na vacinação por idade em Araxá

Prefeito de Araxá, Robson Magela cobrou mais agilidade no processo de vacinação por idade no município (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)

Araxá vai ampliar o número de equipes de vacinação a partir desta semana depois que o prefeito Robson Magela (Cidadania) cobrou maior agilidade na imunização da população contra a COVID-19.





Magela fez uma comparação ao avanço da vacinação na cidade do Alto Paranaíba em relação a outros munícipios de mesmo porte e determinou que o processo seja acelerado.

Para isso, profissionais de saúde e estudantes de enfermagem serão selecionados e capacitados para participarem da campanha. O objetivo é avançar na imunização por faixa etária e concluir os grupos prioritários.

De acordo com o prefeito, a intenção é zerar o estoque de primeira dose já nos próximos dias. “Se municípios do porte de Araxá estão em um estágio mais avançado na campanha, é porque aqui existe uma falha no planejamento. Já determinamos uma reorganização de todo o processo para identificar os erros e tornar a imunização mais ágil e organizada. Não há motivos para ter em estoque vacinas destinadas à primeira dose, quando tem uma cidade inteira à espera do imunizante”, afirmou.

Após a capacitação e qualificação das novas equipes, o setor de Imunização divulgará o planejamento completo para aplicação de todas as doses recebidas pelo município. Segundo a prefeitura, a expectativa é que mais de 6 mil pessoas recebam a primeira dose até o fim desta semana.

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o cronograma de vacinação até a próxima quarta-feira (7/7). A programação contempla pessoas a partir de 55 anos, gestantes (com e sem comorbidades), puérperas e lactantes (com até 6 meses e 29 dias pós-parto), caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso e trabalhadores da indústria e construção civil (por idade). A aplicação da 2ª dose também prossegue.

Cronograma de 5 a 7 de julho

Vacinação por idade:

Documentos necessários: Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver).

Local: SESC

Idades: 57+ (a partir de 57 anos) – segunda-feira, de 8h às 16h.

56+ (a partir de 56 anos) – terça-feira, de 8h às 16h

55 + (a partir de 55 anos) – quarta-feira, de 8h às 16h

Gestantes (com e sem comorbidades), puérperas e lactante - UNISA

- Dias e horários: 5 a 7 de julho (segunda a quarta) - 8h às 16h

- Puérperas (até 45 dias pós-parto) e lactantes (até 6 meses e 29 dias).

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e certidão de nascimento ou cartão do bebê.

- Gestantes (com e sem comorbidades)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e cartão pré-natal da gestante.

Caminhoneiros - SEST SENAT

Dias e horários: 5 e 6 de julho (segunda e terça) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão de SUS (se tiver).

Cópia (xerox) de documento que comprove o exercício efetivo da função de motorista profissional do transporte rodoviário de cargas (carteira de trabalho, crachá funcional, contracheque com documento de identidade, carteira de sócio de cooperativa do transporte de carga, carteira de sócio dos sindicatos de transportes ou comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadoras Rodoviárias de Cargas - RNTRC).

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros Urbano e de Longo Curso - SEST SENAT

Dia e horário: 7 de julho (quarta) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e cópia (xerox) da carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade; ou carteira de sócio dos sindicatos de transportes (categoria profissional) ou cooperativas de transporte.

Trabalhadores da Indústria e Construção Civil (por idade) - SESC

A partir de 56 anos: 6 de julho (terça) - 8h às 16h

A partir de 55 anos: 7 de julho (quarta) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, Cartão de SUS (se tiver) e cópia (xerox) do crachá, carteira de trabalho ou contracheque.

1ª dose (ver grupos contemplados) e 2ª dose (de acordo com cartão de vacina) - GINÁSIO DO COLÉGIO DOM BOSCO

Dia e horário: 6 de julho (terça) - 8h às 16h

1º dose grupos: Trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades e com e deficiência permanente (com e sem BPC), funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores da educação (Todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico - Cemei, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, curso técnico, EJA, ensino superior), forças de segurança e salvamento (Policiais Federais, Militares, Civis e Rodoviários, Bombeiros Militares e Civis, e Guardas Municipais), forças armadas (Membros ativos da Marinha, Exército e Aeronáutica), trabalhadores de limpeza urbana.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão de SUS (se tiver) e comprovante específico de cada grupo.

2ª dose - conforme Cartão de Vacina