Colmeia leva pânico a lojistas e pedestres no Centro de Araguari

Abelhas levam pânico a pedestres e comerciantes, no Centro de Araguari (foto: CBMMG/Divulgação )

Um quarteirão da Avenida Batalhão Mauá, no Centro de Araguari, teve de ser fechado, nesta segunda-feira (5/7), para que soldados do Corpo de Bombeiros pudessem capturar um enxame de abelhas, que causou pânico a pedestres e comerciantes do local.

Segundo testemunhas, depois da passagem de um caminhão-baú, que ao passar debaixo da árvore balançou os galhos, as abelhas ficaram agitadas, colocando em risco moradores e pedestres que passavam pelo local.

Uma guarnição dos bombeiros, com auxílio de um apicultor acessaram a colmeia, que estava no galho da árvore em uma altura de aproximadamente quatro metros.

As lojas existentes no local ficaram fechadas por duas horas e meia, até que a colmeia, que era grande, fosse retirada e colocada numa caixa vedada, que não foi retirada do local. Isso acontecerá na próxima quarta-feira, à noite, para que não haja risco para pedestres e lojistas. A colmeia será levada para um apiário.