Bombeiros socorrem homem e cavalo que eram atacados por abelhas em Minas

De acordo com o Batalhão do Corpo de Bombeiros da cidade, o primeiro ataque do dia ocorreu no Bairro Village Lago 1, por volta das 9h.Chegando ao local, os militares encontraram o homem deitado em passeio público embrulhado em um cobertor, sendo atacado pelas abelhas. Eles usaram equipamentos de EPI e um fumegador para espantar os insetos. O homem foi levado para o Hospital Universitário, onde segue sob cuidados médicos.

Cavalo que foi socorrido após ataque de abelhas (foto: (7º BBMMG)/Divulgação)

No mesmo dia um cavalo também foi socorrido de ataques de abelhas, desta vez no Bairro Distrito Industrial, por volta de 14h50.Os bombeiros usaram novamente os equipamentos para conseguir tirar os insetos de perto do animal. Ele estava amarrado e foi retirado do local para ser entregue ao proprietário, que foi orientado a levá-lo ao veterinário devido a quantidade de ferrões inseridos no cavalo.