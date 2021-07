Transmissão do coronavírus aumenta pelo terceiro boletim consecutivo em BH

Transmissão do novo coronavírus está em alta em BH, apesar de continuar no patamar controlado (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 30/6/2021)

A transmissão do novo coronavírus aumentou pelo terceiro boletim seguido em Belo Horizonte. Nesta terça-feira (6/7), o indicador está em 0,94, leve alta em relação ao balanço anterior, que media 0,93. No entanto, o RT varia sempre em pequenas proporções e não apresenta queda desde 29 de junho – cinco levantamentos em sequência.





Casos e mortes

Ainda assim, o dado continua na zona controlada da escala de risco, abaixo de 1. Esse é o caso desde o início de junho. A estatística mede a velocidade de contágio pelo vírus que transmite a COVID-19, na capital mineira.Outros dois indicadores, a ocupação dos leitosdee de enfermaria para pacientes com a doença, está em patamares distintos. Na terapia intensiva, houve aumento no índice: de 63,4% para 63,9%.O quadro das UTIs continua no estágio de alerta, determinado entre 50% e 70%. São oito boletins consecutivos nesse patamar.Já a taxa de uso daspara infectados pelo vírus caiu de 47,8% para 47,5%. Assim, o dado se mantém no nível controlado, abaixo de 50%, pelo segundo informe em sequência.



BH registrou mais 1.077 casos e 24 mortes por COVID-19 nesta terça-feira. Agora, a cidade soma 241.032 diagnósticos confirmados: 5.869 mortes, 5.387 em acompanhamento e 229.776 pessoas recuperadas.



Nos primeiros quatro boletins de julho, BH computa o total exato de 100 óbitos pela doença, média de 25 a cada balanço.

Porém, vale sempre lembrar que eles não aconteceram, necessariamente, nesse período, já que há um prazo não definido para constatar se uma vida foi ou não perdida em decorrência do novo coronavírus.

Vacinação

Belo Horizonte chegou à marca de 1.148.341 vacinados contra acom a primeira dose nesta terça-feira. Outras 427.380 pessoas receberam a segunda.A capital mineira vacinou 57,1% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 21,8% desse contingente completou o esquema vacinal. Em relação ao boletim anterior, a prefeitura contabilizou mais 17.780 aplicações de vacinas em BH: 16.365 de primeira etapa e 1.415 de segunda.De acordo com números da prefeitura, 69.552 profissionais da educação tomaram a primeira dose do imunizante.Além deles, 189.644 trabalhadores da saúde, 18.883 servidores da segurança pública, 464.754 idosos acima de 60 anos e 210.079 pessoas do grupo de risco, gestantes e puérperas receberam a injeção.A população entre 48 e 59 anos representa 161.026 dos vacinados.Outros grupos, como os garis e os motoristas de ônibus, receberam 34.403 injeções de primeira dose.A cidade recebeu 2.054.107 vacinas até aqui: 871.965 da(Sinovac/Butantan), 923.796 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz), 235.296 da Comirnaty (Pfizer/BioNTech) e 23.050 da Janssen (Johnson & Johnson).