COVID-19: PBH convoca idosos de 61 e 62 anos para segunda dose; veja datas

Vacinação em Belo Horizonte está sendo ampliada para novos grupos etários (foto: Pixabay/Reprodução)

A Prefeitura de(PBH) já estabeleceu a data para as pessoas decompletarem o esquema vacinalda vacina contra aserá aplicadana próxima terça-feira (13/7) em quem tem 62 anos. Já os idosos de 61 vão tomar a injeção complementar na quinta-feira (15/7).





Para a conclusão do esquema vacinal, é necessário apresentar o cartão de vacina, comprovante de residência, documento de identidade e CPF.Leia também: BH amplia vacinação para as pessoas de 44, 43 e 42 anos O horário de funcionamento dos locais de vacinação, nos dias úteis, vai das 7h30 às 16h30 nos postos fixos e, nos pontos de drive-thru, das 8h às 16h30.Já aos sábados, os postos de vacinação ficam abertos das 7h30 às 14h e os que atendem em sistema de drive-thru das 8h às 14h.

Atenção aos locais de vacinação

Os locais de imunização da próxima semana ainda serão disponibilizados no portal da prefeitura."Ossão dinâmicos e passam por alterações diariamente por questões de logística para evitar aglomeração do público", informou a PBH.Por isso, os usuários devem ficar atentose sempre checar os locais antes de se deslocar para os endereços. As pessoas convocadas devem se vacinar exclusivamente nos locais listados para cada grupo.Caso o usuário compareça em unidades diferentes daquelas definidas, não será realizada a vacinação, informa a PBH.