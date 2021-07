Araguari se adianta e abre vacinação geral contra Influenza

Pelo menos 20 unidades de saúde de Araguari, no Triângulo Mineiro, começaram a distribuir nesta terça-feira (6/7) vacinas contra a gripe para toda a população acima de seis meses de idade.

O município é mais um que se adianta ao comunicado doda Saúde, que autorizou a imunização geral a partir de sexta-feira (9/7), quando acaba a campanha para os grupos prioritários. Poços de Caldas, no Sul do Estado, também decidiu já aplicar as vacinas