Mulher esconde morte do pai há 6 anos e recebe R$ 190 mil em benefícios

A Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã desta terça-feira (6/07), mandado de busca e apreensão contra uma mulher, de, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, que não registrou o atestado dodo pai e continuou a fazer anualmente a “prova de vida” do falecido e odeprevidenciário.Segundo apurado pela PF, ela já havia sacado até esta data mais de R$ R$ 190 mil. A suspeita era curadora do pai já. Ele morreu em julho de 2015.Foram apreendidos os doisdos benefícios, além dos documentos referentes ao enterro do pai.No momento da busca, segundo a PF, a mulher confessou que vinha recebendo os benefícios todos estes anos.Ela não foi presa por não estar em flagrante e vai responder empelo crime de estelionato, art. 171 do Código Penal, com pena prevista de 1 a 5 anos, que pode ser aumentada em um terço por se tratar de crime contra entidade de direito público.