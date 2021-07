Mistério na morte de mulher encontrada em rodovia com tiro na cabeça

Primeira suspeita era de que mulher tinha sido morta por atropelamento e que motorista teria fugido sem prestar socorro (foto: Google Street View)

O corpo de uma mulher com marca de tiro na cabeça foi encontrado às margens da rodovia MG-424, na altura do Bairro Morro Alto, próximo ao Centro de Treinamento do Atlético, em Vespasiano, na Grande BH.

Segundo informações dos peritos da Polícia Civil, que estiveram no local, a mulher teria em torno de 32 anos. A primeira suspeita era de que a vítima teria sido atropelada e o causador do acidente teria fugido.

A hipótese foi afastada com a chegada dos peritos. O Corpo de Bombeiros também esteve no local, para fazer o resgate do corpo.

As principais testemunhas são os pais da vítima, que chegaram ao local depois de ficar sabendo que um corpo de mulher tinha sido encontrado. Segundo o casal, a filha estava desaparecida desde domingo. Eles disseram ainda ela não tinha nenhuma inimizade.

As suspeitas dos policiais da Delegacia de Homicídios de Venda Nova são de que o matador seja uma pessoa ligada à vítima também residente no Morro Alto. Os policiais investigam também a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte.