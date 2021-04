Corpo de mulher em cova rasa pode desvendar mistério no Sul de Minas

Policiais encontraram junto ao corpo roupas e um pedaço de colchão que seriam da mulher, desaparecida desde outubro (foto: PCMG/Divulgação)

Um corpo de mulher, de aproximadamente 45 anos, encontrado enterrado em cova rasa num matagal próximo a Baependi, no Sul de Minas Gerais, pode ser o início do esclarecimento do desaparecimento de uma mulher, em outubro do ano passado. O companheiro da vítima, um pedreiro de 48 anos, está sendo indiciado por feminicídio.





Os policiais da Delegacia de Baependi chegaram ao corpo seguindo uma, de que haveria uma cova suspeita na zona rural, próximo à estrada que liga Baependi a

Uma equipe da Delegacia de Baependi foi até o local e, após fazer a escavação, encontrou os restos mortais que, conforme indícios, pode ser da vítima.

A suspeita é reforçada pelo fato de terem sido encontrados, junto ao corpo, as roupas e um pedaço de colchão identificados como sendo da mulher.

Exame de DNA

Uma equipe de peritos em criminalística esteve no local fazendo levantamento e colhendo provas.



O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de São Lourenço, para necropsia e coleta de material para exame de DNA.

O suspeito, que esteve preso preventivamente, desde dezembro de 2020, foi solto em março deste ano mediante a concessão de liberdade provisória pela Justiça.