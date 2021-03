Mulher tem o corpo enterrado e apenas a cabeça é deixada de fora

Policiais Militares encontraram o corpo da mulher enterrado em um lote vago (foto: Reprodução de Internet)

Um crime com resquícios de crueldade começa a ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Betim, na Grande BH, em que uma homossexual foi assassinada brutalmente. Além de matá-la, os autores do crime enterraram o corpo no meio de um matagal, deixando apenas a cabeça de fora.









De acordo com o Boletim de Ocorrências da PM, duas mulheres estariam caminhando, de mãos dadas, pela rua, quando surgiram dois homens, armados. Eles encostaram um revólver nas costas de uma das mulheres e mandaram que ela entrasse em um lote vago.





Ordenaram que a outra mulher saísse correndo e sumisse. Ela se dirigiu para a casa do pai, que fica próxima do local. Lá, contou a ele o que havia acontecido e pediu para chamar a PM. Segundo relato no Boletim de Ocorrência, o pai se recusou.





Pouco tempo depois, a mulher ouviu tiros. Ela conta ter ficado apavorada, sem conseguir dormir à noite. Saiu da casa do pai e caminhou pela mesma rua. Ao avistar uma viatura da PM, resolveu chamá-la e contar o ocorrido.







Cena macabra



Os policiais entraram no matagal e se depararam com a cena, na qual aparecia apenas a cabeça da mulher assassinada.



Com a chegada da perícia, a certificação de que o corpo tinha sido enterrado.





Equipes da Delegacia de Homicídios estiveram no local e se preocupam, agora, em identificar os matadores.



O corpo foi encaminhado para o IML.