Bombeiros resgatam corpo de mulher que estava desaparecido em represa

O corpo foi encontrado depois da realização de uma busca em apneia. O local tem profundidade de 64 metros (foto: CBMMG/Divulgação)

Foi encontrado na tarde desta terça-feira (15/6) o corpo de um das mulheres que caíram de uma embarcação, na noite de segunda, na Represa de Miranda, próximo a Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Uma segunda mulher também caiu do barco, mas foi resgatada a tempo por outras pessoas que também estavam na embarcação.

O fato ocorreu próximo à Marina Miranda Privê, no Parque dos Dinossauros, um condomínio de luxo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Uberlândia, o local do acidente é muito profundo, cerca de 64 metros, o que dificultou a realização de buscas, embora os bombeiros tenham atuado em apneia.

Um segundo problema, além de ser no período da noite, segundo os bombeiros, é que as pessoas que estavam no barco não souberam precisar o local do acidente. Por isso, as buscas foram encerradas antes da meia-noite de segunda-feira.

Nas primeiras horas da manhã desta terça, as buscas foram reiniciadas em operação submersa, com sucesso, por volta das 14h. O corpo será removido para o IML de Uberlândia.